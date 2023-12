Zielinski entra nella storia del Napoli: settimo calciatore con più presenze

Piotr Zielinski nonostante il suo contratto in scadenza, lega sempre di più il suo nome al club azzurro. Il centrocampista polacco con la partita all’Allianz Stadium ha raggiunto le 349 presenze complessive con la maglia del Napoli. Raggiunge Callejon nella classifica all-time del club, e quasi sicuramente festeggerà in casa contro il Cagliari la 350esima gara disputata con la maglia azzurra. Per continuare a scalare questa classifica e raggiungere Ferrario, al sesto posto con 396 presenze, Zielinski deve rinnovare il suo contratto.