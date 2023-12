L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla situazione di classifica del Napoli post sconfitta con la Juventus. Secondo il portale questo risultato costerà almeno una posizione in classifica al Napoli, che domenica sarà fuori dai primi quattro posti, dunque non più in zona Champions Al momento il Napoli è quarto a pari merito con la Roma e a +1 sulla Fiorentina, ma giallorossi e viola si sfideranno domenica sera e per questo motivo con qualsiasi risultato una delle due staccherà gli azzurri, che scaleranno al quinto posto. Il Napoli potrebbe però finire addirittura sesto visto che il questo momento se Bologna che ha due punti in meno degli azzurri e se dovesse vincere domenica a Salerno scavalcherebbe i partenopei. Adesso il Napoli deve però cambiare marcia, a partire dalla prossima giornata, quando al Maradona arriverà il Cagliari di Claudio Ranieri.

.