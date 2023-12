Martorelli: “La sconfitta toglie gli azzurri dalla corsa Scudetto, complicato fare gol alla Juventus quando va in vantaggio”

L’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della sfida di ieri sera dell’Allianz Stadium. Queste le sue parole: “La sconfitta di ieri per il Napoli è disastrosa. A dicembre la squadra azzurra è praticamente fuori dalla lotta Scudetto. La Juventus ha fatto la sua partita, è andata in vantaggio, ed è diventato complicato farle gol, come accade sempre. I bianconeri sono l’anti Inter, se si vuole vincere lo Scudetto in sette casi su dieci si deve arrivare davanti a loro”.