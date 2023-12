Tuttosport – Non solo Juve, ADL accusa il calcio italiano! La Federazione intervenga

Tuttosport commenta le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza napoletana a Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano sportivo, il numero 1 azzurro avrebbe attaccato non solo la Juventus, ma tutto il “sistema calcio”. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il problema non è mica la Juventus (o un altro club) che non risponde alle accuse, peraltro nel caso molto generiche, ma il “sistema calcio” – Federazione e Leghe – che non tutela la credibilità e intangibilità di sé stesso di fronte a gravissime quanto strategicamente fumose affermazioni. Permettendo invece che, per smaccati interessi di bottega tifosa, se ne incrini ogni giorno la credibilità a colpi di mazzate dialettiche da parte di illustri tesserati. Perché sì, senza possibilità di interpretazione, il presidente Aurelio De Laurentiis, ha accusato di imbrogli, e quindi li ha battezzati come furfanti, tutti coloro (non necessariamente solo la Juventus), che sono riusciti nell’impresa di vincere il campionato almeno due anni di seguito”.