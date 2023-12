Repubblica – Il robot sentinella contro il pezzotto è pronto! Cosa c’è da sapere

Il robot sentinella, strumento più efficace contro il pezzotto, è pronto. Il Garante per le Comunicazioni (l’AgCom) lo schiererà contro i pirati entro il 31 gennaio 2024.

Come riportato da Repubblica si tratta di una piattaforma digitale capace di operare in tempo reale. In prima battuta raccoglierà le segnalazioni in arrivo dalle emittenti tv per le sole violazioni del calcio. Sono emittenti come Dazn, Sky, Amazon Prime, Mediaset Infinity, titolare dei diritti per la Serie A e le Coppe Internazionali le più importanti. Una volta individuati i siti pirata, queste emittenti potranno segnalarne l’esistenza alla società.

La segnalazione delle emittenti sarà accompagnato da un adeguato supporto probatorio. Le società di Internet provvederanno all’oscuramento delle trasmissioni illegali bloccando l’indirizzo IP dei pirati ed anche il nome di dominio completo (FQDN), che identifica l’indirizzo univoco di un sito.

L’obiettivo di questo percorso è affondare i siti pirata nei 30 minuti dall’inizio delle partite di calcio. Nella giornata di domani verranno effettuati i primi test.