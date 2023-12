Del Genio: “Orsato? Non riesco a superarlo”

Paolo Del Genio è stato ospite a Il Napoli su Telecapri. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato la designazione arbitrale di Juventus-Napoli. Per il big match di stasera Orsato di Schio è stato scelto come direttore di gara. “Io non avrei mai più voluto vederlo arbitrare il Napoli dopo quello che ci ha combinato cinque anni fa”, ha detto Del Genio. “Non sono riuscito a passarci su quello, io vado oltre le cose, però non riesco a passare sopra a uno scudetto tolto al Napoli. Io come tifoso non ci riesco, quindi quando vedo Orsato arbitrare il Napoli mi innervosisco”.