CdS – Zielinski escluso con l’Inter: il motivo e la scelta per stasera

Piotr Zielinski non è partito titolare domenica in casa contro l’Inter. Pare, infatti, che il centrocampista polacco non avesse ancora smaltito un colpo alla coscia ricevuto durante la sfida contro il Real Madrid da Rudiger. Mazzarri non ha voluto rischiarlo, dunque. Zielinski è entrato soltanto a gara in corso. Oggi, si legge sul Corriere dello Sport, proverà a ripartire dall’ultima scena di aprile: quando si stese a terra stremato e felice sul prato dell’Allianz Stadium dopo il gol di Raspadori che valse virtualmente lo scudetto.