Secondo il Corriere dello Sport l’avventura di Elia Caprile con la maglia dell’Empoli potrebbe già concludersi a Gennaio. L’estremo difensore reclama spazio, ma dopo l’infortunio di inizio stagione non è più tornato al primo posto nelle gerarchie. Per Andreazzoli il titolare è Ertrit Berisha, motivo per il quale il Napoli potrebbe intervenire a gennaio. L’idea sarebbe quello di prelevare il portiere classe 2001 e girarlo in prestito al Bari, dove ha militato la scorsa stagione, fino a giugno.