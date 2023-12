Il Mattino – Juventus-Napoli, le ultime sull’11 di Mazzarri. La decisione sul terzino sinistro

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito del possibile 11 anti Juventus di Walter Mazzarri. Secondo quanto riportato, dovrebbe tornare Piotr Zielinski dal primo minuto. Il polacco ha recuperato al meglio dalla botta subita in occasione di Real Madrid-Napoli e riprenderà il suo posto da titolare. L’unico dubbio riguarda la casella del terzino sinistro. Con Olivera e Mario Rui fermi per infortunio, bisognerà decidere per schierare uno tra Natan e Juan Jesus. C’è però una suggestione: schierare Alessandro Zanoli dal primo minuto, con il dirottamento di Giovanni Di Lorenzo a sinistra.