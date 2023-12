Raffaele Auriemma si è espresso sul Napoli a Radio 24.

Il noto giornalista sportivo ha parlato del lavoro di Mazzarri e della sconfitta di ieri sera: “Il lavoro di Mazzarri in parte si vede già, ma ha avuto pochi giorni per allenare la squadra e questo è importante. La mia impressione è che questa squadra non riesca a tenere alto il ritmo s se non per il primo tempo e parte del secondo tempo”.