Boninsegna: “L’Inter non è favorita. Osimhen? Ecco in cosa mi assomiglia”

Roberto Boninsegna, ex attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di la Repubblica. Ecco le sue parole:”Oggi si affrontano due squadre forti: una con lo scudetto in petto e l’altra candidata a cucirselo sulla maglia la prossima stagione. Inter favorita? Per niente! Match apertissimo. Da tripla, si diceva una volta. Ci sono tante partite ancora per gli azzurri, che hanno una formazione di primissimo piano”.

Con Mazzarri in panchina, ora

“Ottima scelta. Il toscano è bravo e gira e rigira i tecnici italiani sono i migliori al mondo. Vedrete, saprà dare quel che sinora è mancato”.

E di Kvara-Osimhen cosa pensa?

“Tandem pericolosissimo per ogni difesa. Kvara è l’estro, Osimhen è micidiale in attacco ed è inevitabile che quando non c’è gli azzurri ne risentano”.

C’è qualcuno che le assomiglia tra questo poker di punte?

“Mah, sono tutti attaccanti di movimento mentre io ero uomo d’area di rigore, sempre in attesa dell’errore del difensore, punto di riferimento in avanti, dovevo dare profondità. Certo, Osimhen, dei quattro, è quello che si butta anima e corpo in area un po’ all’antica come facevo io. Perché io non avevo paura di nessuno, chiedete in giro ai giocatori dell’epoca”.