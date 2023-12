Blitz di ADL a Castel Volturno: ha seguito la rifinitura della sua squadra

ADL è tornato a Castel Volturno. Il Presidente dopo i primi due giorni di Mazzarri sulla panchina del Napoli, aveva deciso di lasciare il tecnico libero e di non partecipare agli allenamenti della squadra come faceva con Garcia nell’ultimo periodo. Ieri però si è rivisto all’SSCN Konami Training Center per seguire i suoi ragazzi durante la rifinitura. Ha scelto di stare vicino alla squadra alla vigilia della sfida con i neroazzurri che potrebbe rappresentare un crocevia importante per il proseguo della stagione. Probabilmente lo si vedrà anche oggi, quando la squadra si ritroverà nel solito hotel per le ore di vigilia. A riportarlo è Il Mattino.