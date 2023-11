Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo la vittoria contro il Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ce l’abbiamo messa tutta per fare gol e abbiamo dimostrato che questa squadra è forte e deve andare avanti nel cammino in Champions League. I miei compagni mi hanno dato la forza, sono nato per giocare a calcio, mi piace sfruttare la pressione che ho. Cercavo mamma? Sì, ho un rapporto molto bello con lei. E’ stata una partita molto bella”.