CorrSera – Cambi totalmente in linea con l’evoluzione del match: Mazzarri fa centro

Mister Mazzarri ha centrato il momento del Napoli ed ha indirizzato la gara con due cambi fondamentali.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, infatti, il tecnico toscano ha gettato nella mischia Elmas e Osimhen, dando linfa vitale alla manovra offensiva: “E poi Mazzarri fa i cambi giusti, quelli che spesso davvero non riuscivano a Garcia. Ecco allora Elmas al posto di Politano, oltre che Osimhen per un Raspadori messosi in evidenza soltanto con l’assist peril gol annullato a Rrahmani. E sono proprio il macedone e Victor, che rientra dopo 48 giorni e lo fa senza mascherina, quasi a volersi buttare dietro le ultime avversità, a risolvere la partita, aiutati dalla costruzione sbagliata dal basso del portiere atalantino Carnesecchi”.