Mutti: “Mazzarri è l’uomo giusto per riequilibrare l’ambiente”

L’allenatore Bortolo Mutti ha parlato dell’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito quanto dichiarato: “Mazzarri è la persona giusta per riequilibrare una certa situazione. E’ un allenatore esperto, conosce bene l’ambiente, è ben voluto, ha esperienze importanti, ma è chiaro che anche la squadra deve dare una riposta importante”.

Poi, parentesi sulla sfida di sabato contro l’Atalanta e sullo scudetto: “L’Atalanta difficilmente cambia atteggiamento, il 3-4-1-2 è una consuetudine e poche volte è passato alla difesa a 4. Gasperini affronterà il Napoli in base alle sue intenzioni, non stravolgerà molto il suo modo di essere. Corsa scudetto? L’Inter ha una grande chance perché il Napoli s’è smarrito in questo avvio di stagione, la Juve è ancora un’incognita e non ha i valori dell’Inter. Il Napoli ha un potenziale offensivo incredibile e può innescare una serie di vittorie che potrebbero riportare equilibrio. Se il Napoli si ritrova può essere l’antagonista dell’Inter“.

Infine, su Raspadori: “E’ immarcabile in certe zone del campo, lo abbiamo visto anche in nazionale. Fa solo fatica ad esser presente in area. Affiancarlo a Osimhen sarebbe qualcosa di incredibile, ma dovresti giocare con un 4-4-2 o un 3-5-2″.