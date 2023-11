Specchia: “Il Napoli è una squadra sana. A Bergamo mi aspetto una partita solida”

L’allenatore Paolo Specchia ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sulla partita degli azzurri contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Non so cos’abbia preparato Mazzarri per la gara di Bergamo. Il Napoli è una squadra sana, fatta da ragazzi meravigliosi, mi aspetto che a Bergamo facciano una partita solida. L’Atalanta è un viatico importante per il Napoli, ci sarà un poker di partite serie e parte tutto da Bergamo. Secondo me la prossima gara sarà ancora più significativa perché Mazzarri ha lavorato con pochi uomini in questa settimana”.