Domani la conferenza di Mazzarri pre Atalanta-Napoli. Svelato l’orario

Walter Mazzarri, nuovo allenatore del Napoli, non ha ancora rilasciato dichiarazioni alla stampa da quando il presidente Aurelio De Laurentiis gli ha conferito per la seconda volta il titolo di tecnico dei partenopei. La prima occasione per avere quest’opportunità sarà la conferenza stampa della delicatissima partita Atalanta-Napoli: la prima di un duro ciclo che attende gli azzurri tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. L’evento si terrà domani 24 novembre alle ore 15:30 dal Konami Training Center di Castel Volturno