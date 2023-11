Rai – 4-3-3 come ideale di base, ma c’è anche un altro modulo

Ciro Venerato ha messo in evidenza il nuovo corso del Napoli sotto la guida di Walter Mazzarri durante la trasmissione ‘Domenica Sportiva’. Il giornalista ed esperto di mercato Rai ha condiviso le sue osservazioni riguardo alla squadra partenopea.



“Walter Mazzarri si prepara a guidare il Napoli nella ricerca del tempo perduto, puntando a replicare il successo ottenuto 10 anni fa con progetti ben definiti. Pur mantenendo il 4-3-3 come ideale di base, si sta lavorando su un piano B, il 3-4-3, già sperimentato con successo a Napoli con giocatori come Hamsik, Lavezzi e Cavani. Mazzarri aspira a una terza linea alta, con un’attenzione particolare alla copertura difensiva e al recupero immediato del possesso palla.

Per implementare questo sistema, si rende necessaria l’acquisizione di due difensori centrali veloci. Natan e Ostigard sono sotto osservazione attenta fino a Natale, ma nel caso in cui non soddisfino completamente le aspettative, potrebbe essere preso in considerazione il mercato di gennaio per rinforzi. La mancanza di un terzino sinistro è prevista, data l’assenza di Mario Rui. Juan Jesus sarà l’alternativa a Olivera in quel ruolo.

Si stanno attualmente conducendo lavori sul giocatore toscano, che è pronto a smentire le previsioni negative con il suo impegno costante. Mazzarri sottolinea che successi e fallimenti non sono mai definitivi o fatali; ciò che conta è il coraggio di continuare a cercare il miglioramento”.