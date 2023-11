Radio Marte – Osimhen potrebbe tornare in gruppo mercoledì

Secondo le ultime informazioni provenienti dalla redazione di Radio Marte, c’è la speranza che Victor Osimhen del Napoli sia disponibile per la partita di sabato contro l’Atalanta a Bergamo. Il club napoletano mira a recuperarlo in extremis, con i prossimi due giorni che saranno decisivi per valutare le sue condizioni fisiche.

Se Osimhen darà garanzie dal punto di vista fisico, è previsto che rientri in gruppo al massimo entro mercoledì, rendendosi così disponibile per la sfida al Gewiss Stadium. Tuttavia, sarà compito dell’allenatore Walter Mazzarri decidere se schierarlo dall’inizio o introdurlo a partita in corso. Al momento, sembra che l’ipotesi più probabile sia l’inserimento graduale durante il match. In ogni caso, il recupero di Osimhen sembra essere in vista e il giocatore si sta avvicinando al traguardo del ritorno in campo.