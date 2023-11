Messi perde la testa! Il gesto nei confronti di Olivera

Momenti di tensione alla Bombonera, durante il match tra Argentina e Uruguay, valido per la qualificazione al prossimo mondiale. Intorno al 20′, si infiamma la gara dopo un fallo ai danni Messi. Rodrigo De Paul il più attivo, a cui ha voluto rispondere per le rime Mathias Olivera . La Pulce è intervenuta per sedare la rissa e poi ha messo le mani al collo di Olivera per allontanarlo.

Quando si sono calmate le acque, il match è proseguito senza alcuna sanzione disciplinare. La sfida è terminata col punteggio di 2-0 a favore dell’Uruguay.