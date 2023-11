Da Roma – Battesimo di fuoco per Mazzarri, rimonta possibile!

Il portale lavocegiallorossa analizza la situazione della Roma. I ragazzi di Mourinho non stanno vivendo il miglior periodo: al momento sono settimi con 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Calcoli alla mano e Mazzarri che ha appena ereditato la panchina di Rudi Garcia, il giornale online ipotizza il sorpasso. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Alla ripresa, la squadra di Mourinho affronterà l’Udinese e il Sassuolo. Due gare in sette giorni difficili, come tutte in Serie A, ma non impossibili, soprattutto considerando che la squadra attualmente quarta in classifica, il Napoli, avrà due gare tremende. Mazzarri, infatti, avrà un battesimo di fuoco con Atalanta e Inter in rapida sequenza.

Al momento, il Napoli è quarto con 21 punti. Seguono Atalanta e Fiorentina a quota 20, poi la Roma con 18 punti, gli stessi del Bologna. Va da sé che la tredicesima e la quattordicesima giornata saranno delicatissime. La squadra di Mourinho dovrà ottenere bottino pieno e aspettare i risultati di Atalanta-Napoli e Milan-Fiorentina (in programma il 25 novembre) e Napoli-Inter, che si giocherà il 3 dicembre. Una settimana in cui i capitolini potrebbero recuperare punti importanti da tutte le squadre davanti a sé prima di iniziare il vero e proprio tour de force a cavallo tra il 2023 e il 2024. Il calendario dà ancora delle possibilità alla squadra di Mourinho che, questa volta, non può proprio più sbagliare”.