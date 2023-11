Calhanoglu, allarme rientrato: col Napoli ci sarà

Hakan Calhanoglu è rientrato in anticipo dagli impegni con la nazionale turca a causa di un’infezione alle vie respiratorie e per restare vicino alla moglie che sta per partorire. Si pensava che l’infezione fosse un problema che poteva tenerlo fuori per un po’, invece pare che non ci siano dubbi sul suo rientro in campo, specie col Napoli.

Il Corriere dello Sport è sicuro: Inzaghi lo farà giocare contro Juventus e Napoli, per poi lasciarlo riposare in Champions contro il Benfica. L’Inter ha già centrato la qualificazione contro il Salisburgo e l’ex Milan può permettersi qualche minuto in più di riposo. Anche per Montella non ci saranno problemi: la Turchia è già qualificata a Euro 2024.