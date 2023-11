SKY – Infortunio in Nazionale per Lobotka! I dettagli

Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha parlato del rientro di Victor Osimhen e dell’infortunio di Lobotka in nazionale.

Il centrocampista slovacco ha subito un infortunio alla caviglia al minuto 83 durante i match di qualificazione a Euro 2024 contro l’Islanda, causato da un contrasto di gioco. Ecco le parole di Massimo Ugolini:

“Un po’ di apprensione per l’infortunio dello slovacco in Nazionale; dopo la prima impressione da parte dello staff medico della Slovacchia sembra meno grave del previsto, ma dovranno esserci accertamenti da parte dello staff medico del Napoli”.

Massimo Ugolini ha speso anche due parole sulle condizioni fisiche di Osimhen:

“Osimhen dovrebbe rientrare a giorni, si lavora per riaverlo con l’Atalanta per riprendere la corsa verso la Champions e consolidare la posizione in classifica”.