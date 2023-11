Le ultime sulla formazione: le scelte di Spalletti per superare il girone

Questa sera alle 20.45 all’Olimpico di Roma la Nazionale sfida la Macedonia del Nord, valido per la qualificazione al prossimo Europeo.

L’Italia affronterà la Macedonia del Nord, settima partita valida per la partecipazione al prossimo mondiale. L’ultima partita disputata contro la Macedonia fu il 09/09/2023 finita sul risultato di 1-1 con i goal di Immobile per gli azzurri al 47′ e di Bardhi per la Macedonia all’81.

Probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti

Macedonia (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Seramifov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Aliovski; Elmas, Miovki. Ct: Milevski.