Stramaccioni: “Mazzarri nella sua carriera di allenatore non ha mai cambiato modulo”

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore DAZN, ha espresso la sua opinione sul ritorno di Mazzarri in un intervista a Radio Serie A

“Non possiamo avere la certezza che adotterà il suo sistema di gioco, magari cambierà, ma nella sua carriera non I’ha mai fatto, Di sicuro il Napoli non è stato costruito con il 3-5-2.

Mazzarri è un allenatore molto esperto e non ha certo bisogno di consigli però , questo Napoli ha un Dna ben preciso che sono le ali che sono il grande problema del 3-5-2. Kvara e Politano sono giocatori difficilmente collocabili nel 3-5-2, poi ricordiamoci che Mazzarri ha giocato anche con Hamsik e Lavezzi dietro a Cavani in un 3-4-2-1 ma in questo caso dovresti sacrificare uno dei tre centrocampisti. C’era già il tema dei difensori centrali dopo la partenza di Kim, dovesse passare a tre sarebbe un’altra questione. E’ una scelta affascinante quella di De Laurentiis che sa che è molto importante la candidatura del nuovo allenatore perché il Napoli deve tornare in corsa per gli obiettivi che gli competono”.