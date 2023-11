Chiariello sicuro: “Tudor non è l’uomo giusto per il Napoli, vi spiego perché”

Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare del Napoli e della situazione che sta vivendo il club partenopeo. Infatti, dopo l’esonero di Rudi Garcia e il corteggiamento a Igor Tudor, Aurelio De Laurentiis ha optato per il ritorno in azzurro di Walter Mazzarri.

Ecco le sue parole: “Mazzarri è il nuovo tecnico del Napoli. Tudor poteva essere un secondo Gattuso, ospite indesiderato, invece l’obiettivo è quello di salvare la stagione e voltare pagina, necessitando di un tecnico ad interim. In tale logica, Tudor voleva un anno e mezzo per esprimere il suo lavoro”.

Poi Chiariello ha continuato: “Che senso avrebbe avuto giocarsi tutto in 15 giorni, senza neppure avere la squadra totale a disposizione? Tudor è in rampa di lancio, non è un bollito, può ancora avere una carriera importante. Tudor non era l’uomo giusto per questo Napoli, tranne per il fatto che aveva la forza e la capacità di saper incidere subito in una squadra: l’ha fatto bene ad Udine, a Verona e Marsiglia”.