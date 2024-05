L’ex portiere Luca Marchegiani, ha parlato a Sky Sport Club, commentando il possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli:

“Il Napoli ha bisogno di un sergente di ferro come Conte. Non credo che i giocatori del Napoli non abbiano fame, ma quello che è successo quest’anno al Napoli ha pochi precedenti nella storia. E’ chiaro che qualcosa nella testa dei giocatori va rimessa in un certo modo“.