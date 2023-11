CdS – Napoli, attento ad Andreazzoli: il tecnico ha battuto gli azzurri quattro volte su cinque

Si avvicina la sfida che vedrà come protagoniste Napoli ed Empoli, programmata domani alle 12.30.

Sull’edizione odierna del Corriere dello Sport spunta un curioso dato sulle vittorie dell’allenatore della squadra toscana contro il Napoli: si tratta di ben quattro successi contro la formazione azzurra.

Per quanto riguarda la prima vittoria bisogna fare un passo indietro di ben dieci anni, nel 2013, quando il tecnico toscano siedeva sulla panchina della Roma: “Dieci anni fa Roma-Napoli divenne un pomeriggio particolare per Andreazzoli, al congedo dalla panchina che gli era stata affidata tre mesi prima, da salutare regalandosi una vittoria (2-1)”.

Le ultime tre vittorie tutte con l’Empoli. Durante la stagione 2018/19, l’Empoli affrontò il Napoli con la speranza di fare punti utili ai fini della salvezza, che però poi non arrivò a fine stagione: “Farias e Di Lorenzo fissarono il 2-1, successo inutile che non servì a salvarsi”.

Gli ultimi due successi da parte dell’allenatore toscano provengono entrambi dalla stessa stagione, quella 2021/22, in cui l’Empoli diventò la bestia nera del primo Napoli di Spalletti: “All’andata, lo 0-1 è di Cutrone, in quelle che in gergo si chiamano partite sporche o anche perfide o magari diaboliche. Ma quella del ritorno è paradossale, scioccante, persino ingannevole: il Napoli all’80’ sta vincendo al Castellani per 2-0, è in controllo, ha residue possibilità di credere in un sogno tricolore, però piomba nella sua prima, vera crisi ambientale: Henderson e un doppio Pinamonti ridisegnano il pomeriggio (3-2)”.