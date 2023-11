Tuttosport – Ecco l’unica nota lieta di Rudi Garcia

Tuttosport fa l’avvocato del diavolo e sottolinea che qualcosa di buono Rudi Garcia lo ha fatto: “Toh, Garcia una buona l’ha fatta: fiducia a Politano”, è il titolo del focus che il quotidiano ha dedicato a Matteo Politano dando merito a Garcia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Si chiama Matteo Politano l’unica nota lieta della gestione Rudi Garcia. L’esterno offensivo romano è passato da talento discontinuo a punto di forza e trascinatore del Napoli. Una metamorfosi per la quale va dato merito al tanto bistrattato tecnico francese, che ha concesso fiducia e continuità all’ex Inter, venendo ripagato alla grande. Politano, infatti, non aveva mai iniziato la stagione così bene: una partenza sprint caratterizzata da ben 5 gol e 4 assist nelle prime 11 giornate della Serie A. Tanta roba. A questi numeri va aggiunto il sigillo in Champions League di mercoledì scorso contro l’Union Berlino”.