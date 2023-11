Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima del match contro il Napoli. Queste le sue parole: “Garcia è un mio amico con cui ho lavorato. Non c’era nessun allenatore capace di fare meglio di Spalletti, è difficile ripetersi. Il Napoli resta sempre una squadra fortissima, ma non cambia quello che è la nostra situazione”.