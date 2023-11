Montella: “Io e Spalletti ci siamo mandati dei messaggi. Un giorno tornerò a lavorare in Italia”

Vincenzo Montella è stato intervistato da SportWeek. Il ct della nazionale turca ha parlato del suo rapporto con Spalletti, che come lui ha preso una nazionale in corsa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Spalletti? Ci siamo mandati dei messaggi. L’ho avuto come tecnico, è sempre stato il mio preferito. Per me è un top coach e mi auguro da italiano che porti l’Italia all’Europeo. Sarebbe bello organizzare un’amichevole Italia-Turchia a marzo”.

Montella poi risponde così a chi gli fa notare come lui possa avere sete di rivincita: “Credo sia una cosa sana, ma non ho rancori, rimpianti o nostalgie. Solo tanta energia, obiettivi da raggiungere e altri sogni da realizzare. Un giorno tornerò a lavorare in Italia, ma ora sono totalmente calato in questa avventura meravigliosa e voglio godermela fino in fondo”.