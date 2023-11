Napoli in ritiro, i fantasmi del passato: da Ancelotti a Garcia!

Per la prima volta in questa stagione gli azzurri andranno in ritiro prima del match che si disputerà domenica alle ore 12:30 contro l’Empoli al Diego Armando Maradona.

La decisione è stata presa a causa delle prestazioni non convincenti da parte della squadra allenata da Rudi Garcia, soprattutto il pareggio contro l’Union Berlin di mercoledì scorso finita sul risultato di 1-1.

L’ultima volta che il Napoli fu costretto, a causa di pessimi risultati, ad andare in ritiro, sulla panchina era presente Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid, nella stagione 2019-2020, le cause erano uno scarso impegno e risultati in campionato.

Il Napoli in quell’anno terminò in settima posizione nel quale, l’11 dicembre 2019, dopo l’esonero di Ancelotti, salì in cattedra l’allenatore calabrese, Gennaro Gattuso con il quale finirà la stagione vincendo la coppa Italia e qualificandosi in Europa League.