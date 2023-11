Contrariamente a quanto si pensava nell’ultima settimana, Amir Rrahmani sarà a disposizione di Rudi Garcia per il match che vedrà impegnato il Napoli al Maradona contro l’Empoli. Il difensore centrale non è stato convocato dal Kosovo per il match di qualificazione agli Europei. La nazionale di Rrahmani recupererà il match contro Israele questa domenica dopo lo slittamento dovuto al tremendo assedio di Gaza.