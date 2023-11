Impallomeni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio. Queste le sue parole: “Contro l’Empoli il Napoli non avrà vita facile. La squadra è slegata, concede troppe occasioni. Ha le potenzialità per andare in Champions e se sistema qualcosa a livello di gioco può dire la sua più in alto. De Laurentiis deve essere coraggioso nel capire se Garcia è l’uomo giusto per il prosieguo della stagione”.