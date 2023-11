Ordine, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli non è stato convincente contro l’Union. Il gol del pari è nato da un errore di posizionamento. Dopo il gol subito è venuta meno la lucidità di alcuni giocatori. Non è sempre colpa dell’allenatore in questi casi, ma durante la sosta avrà tempo per lavorare”.