Del Genio: “Due buone notizie dalla notte di Champions, ma il Mondiale per club…”

Paolo Del Genio, giornalista tifoso azzurro, ha fatto un post sui social riguardante la situazione attuale del Napoli in Champions e quella futura: “La qualificazione agli ottavi di Champions non è lontana. Basterà un pareggio con il Braga. Nel ranking UEFA Italia seconda al momento, quindi prossima Champions con formula nuova (36 squadre, girone unico, otto partite, prime otto direttamente agli ottavi, spareggi dal nono al venticinquesimo per altri otto posti agli ottavi) probabilmente con 5 italiane. Due situazioni favorevoli quindi, mentre dopo la vittoria del Milan ed il pareggio del Napoli si allontana notevolmente la possibilità di accedere come seconda italiana al mondiale per club USA 2025 (Inter aritmeticamente dentro, Milan che avvicina la Juventus per la seconda posizione, il Napoli avrebbe bisogno di vittorie agli ottavi ed ai quarti oppure a Madrid e dovrebbe sperare che il Milan venga eliminato nei gironi)”.