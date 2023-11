Niente alcol in vetro e plastica rigida per il macth con l’Union, il Comune: “Divieto per garantire ordine e scurezza”

Niente bevande alcoliche in vetro e plastica rigida in occasione della partita di Champions League contro l’Union Berlino. Lo ha annunciato il Comune di Napoli in un comunicato tramite il suo sito ufficiale: “Divieti, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta e di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso, in occasione dell’incontro di calcio “Napoli – Union Berlino” valevole per la fase a gironi della “Champions League”, in programma alle ore 18.45 di mercoledì 8 novembre 2023 presso lo stadio “Diego Armando Maradona” in Napoli. ”