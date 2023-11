De Nicola: “Osimhen in campo solo al 100%, altrimenti c’è il rischio ricaduta”

Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli, ha fatto il punto sul recupero di Osimhen ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Lui è il primo che deve valutare bene il suo rientro in campo. Tre settimane sono un tempo giusto per ritrovare la forma migliore, poi sarà lo stesso Victor che dovrà tornare ad allenarsi regolarmente per completare l’iter riabilitativo. Possibili ricadute? Il Napoli può solo cercare di elasticizzare al meglio il muscolo colpito e cicatrizzarlo bene. Poi Garcia dovrà valutare le sue condizioni giorno per giorno e gestire inizialmente il minutaggio in campo, ma solo quando il calciatore sarà recuperato al 100%.”