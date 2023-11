Improta: “La squadra di Garcia sta somigliando pian piano a quella di Spalletti”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione “Campania Sport”, in onda su Canale 21, soffermandosi sulla vittoria degli azzurri contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “A Salerno, per la prima volta, nel primo tempo, ho rivisto il Napoli di Spalletti. Sono convinto che Garcia possa fare bene. Il Napoli ha spadroneggiato, la Salernitana non è esistita. Finalmente c’è stato il segnale che il Napoli sta tornando dove noi volevamo. La squadra di Garcia sta somigliando pian piano al Napoli di Spalletti. Gli azzurri hanno disputato una gran bella partita e non capisco chi critica la prestazione vista all’Arechi. Non bisogna assolutamente essere disfattisti e guardare il bicchiere non del tutto pieno. A Garcia abbiamo chiesto di far giocare la squadra come sa e, a Salerno, lo abbiamo visto: per una volta, in campo c’era il Napoli di Spalletti. E’ stata la miglior partita del Napoli di quest’anno“.