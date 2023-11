Il Mattino – Osimhen tornerà oggi a Napoli. La società però non ha più intenzione di aspettarlo

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito di Victor Osimhen e del suo rientro a Napoli. Secondo quanto riportato, l’attaccante farà ritorno dalla Nigeria nella giornata di oggi, ufficialmente recatosi per risolvere i suoi problemi familiari. Tuttavia, la società non ha intenzione di concedere ulteriori permessi. Se infatti al calciatore è stata concessa carta bianca per il suo viaggio, non verrà atteso all’infinito, si prosegue. Non a caso, una volta tornato alla base sarà il momento di sottoporsi a dei nuovi esami strumentali a proposito del suo infortunio muscolare, così da stabilire un piano di recupero.