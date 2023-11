Gazzetta – Il perchè del mancato rinnovo di Zielinski

In estate era un ad passo dal rinnovo mentre adesso non se ne parla quasi più. Eppure Zielinski negli ultimi giorni aveva rifiutato un ricco contratto dall’Arabia e sembrava avesse giurato amore eterno al Napoli, ma qualcosa alla fine non è andata per il verso giusto. La Gazzetta, nella sua edizione odierna, spiega il perchè del mancato rinnovo del polacco: “Zielinski era d’accordo ad una decurtazione dello stipendio da 3.5 milioni a 2.5 per gli anni venturi, ma non a rinunciare fin da subito al suo ingaggio. Questo il motivo per cui non si è mai arrivato a mettere nero su bianco sul nuovo contratto”.