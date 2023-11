Gazzetta – Calciomercato: il Napoli alla ricerca di un mediano per gennaio

Il Napoli sta già lavorando in vista della sessione invernale di calciomercato. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società è alla ricerca di un mediano.

Due sono i profili di maggior interesse: Lucas Tousart e Albert Grønbæk. Il primo è passato quest’estate dall’Hertha all’Union Berlino, ma finora non ha trovato spazio e, quindi, a gennaio potrebbe arrivare in prestito con un’operazione non particolarmente onerosa. Il secondo è più un’alternativa nel caso in cui il tentativo Tousart dovesse fallire.