Gazzetta – Questione rinnovo Osimhen: il nigeriano “minaccia” di smentire ADL, le ultime

La questione legata al rinnovo di Victor Osimhen è ormai argomento caldo in casa Napoli. In estate sembrava tutto fatto, ma ad oggi non si hanno certezze in merito.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che il presidente Aurelio De Laurentiis sia convinto di poter recuperare la trattativa e convincere il giocatore a proseguire la sua avventura in maglia azzurra. Ma, dopo aver rivelato che è stato il nigeriano a tirarsi indietro in seguito alla presunta stretta di mano, Victor ha “minacciato” di smentire il patron su quanto dichiarato.

La società, di conseguenza, ha cercato di “addolcire la pillola” chiarendo la sua posizione tramite comunicato. Difficile pensare che questo possa bastare per riprendere il colloquio tra le parti.