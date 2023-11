La Gazzetta su Lindstrøm: “Alla base dell’assenza c’è forse un equivoco tattico”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma su Jesper Lindstrøm, dando una spiegazione in merito al suo mancato impiego durante le partite del Napoli.

Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Alla base c’è forse un equivoco tattico, nel senso che Lindstrøm si adatta come esterno ma è più un trequartista. Garcia lo vede anche come mezzala, anche se non lo ha mai utilizzato così. Fatto sta che finora il suo impegno è stato molto limitato e soprattutto poco efficace per un Napoli che ha bisogno di nuova linfa. Del resto parliamo dell’investimento più importante dei campioni d’Italia: 25 milioni di euro. E De Laurentiis si aspetta che presto cominci a rendere anche lui come nelle attese“.