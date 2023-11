Brambati: “Napoli disunito. Ecco il giusto nome per sostituire Garcia”

Intervistato a Radio Marte, l’opinionista di 7Gold Massimo Brambati ha parlato del Napoli di Garcia.

Di seguito le sue parole: “Non mi aspettavo che il Napoli dopo dieci partite fosse quinto ma resta comunque un inizio di campionato, con tante gare ancora da giocare e una qualificazione agli ottavi di Champions alla portata. Quello che abbiamo visto sin qui, tuttavia, non è beneaugurante, perché si è sgretolato quello che è stato fatto lo scorso anno da Luciano Spalletti, con calciatori fuori ruolo o che hanno reso molto di meno. Il gruppo, uno dei punti di forza della scorsa stagione, mi è sembrato disunito, non noto empatia tra Garcia e la squadra. Qualche tifoso vorrebbe Mazzarri come possibile sostituto? Conosco Walter dai tempi di Empoli, sarebbe una buona soluzione, ove mai ci fosse l’urgenza di cambiare allenatore, perché conosce la piazza e porterebbe maggiore semplicità e serenità alla squadra”.

Poi Brambati ha continuato: “Il Napoli attuale gioca bene a strappi, dopo un primo tempo allucinante contro il Milan, nel quale poteva subire anche 3-4 gol, nella ripresa ha giocato bene. Garcia sta pensando al 4-2-3-1? Non lo so, ma io francamente non capisco perché non giochi Simeone al posto dell’infortunato Osimhen. Con questo non dico che bisogna far fuori Raspadori che sta facendo pure bene, ma secondo me questo gruppo può sostenere anche le due punte, con il Cholito e Jack insieme. Del resto, il Napoli è votato al calcio d’attacco, ha queste caratteristiche. Aurelio De Laurentiis? Ha meriti straordinari per lo scudetto, ma se poi si sbaglia e si è anche un po’ presuntuosi il calcio ti presenta subito il conto”.