Sarnataro: “È uno spreco di talento. Dico una cosa a Garcia”

Dario Sarnataro è intervenuto durante il suo programma ‘Marte Sport Live’ in onda su Radio Marte, per parlare del Napoli e di Rudi Garcia.

Ecco le sue parole: “C’è una certa frustrazione tra i tifosi, e credo anche in De Laurentiis, nel vedere un Napoli che potrebbe lottare per lo Scudetto e invece è fuori dalla lotta al vertice e, ora, anche dalla zona Champions League. Non è bello assistere ad una squadra forte sulla carta ma non sfruttata appieno”.

Poi Sarnataro ha continuato: “Da parte del mister, non ho mai sentito analisi tattiche, quando parla in conferenza. Se si lamenta delle critiche dei giornalisti, gli dico che se prende tanti soldi è perché fa parte di un mondo fatto anche di pressioni da sopportare. Altrimenti, ci sono anche le dimissioni. Siamo tutti contenti della reazione avuta contro il Milan, ma è la conferma che stiamo assistendo ad uno spreco di talento. Il Napoli dovrebbe lottare per lo Scudetto con l’Inter, che resta più completa, perché questo Napoli è forte, nella sua rosa”.