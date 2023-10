Eurorivali – Il Real Madrid in rimonta si aggiudica El Clasico, ancora decisivo il solito Jude Bellingham

Il Real Madrid, avversario del Napoli in Champions League, ha giocato quest’oggi al Camp Nou El Clasico contro il Barcellona di Xavi. Per la formazione allenata da Carlo Ancelotti il match parte male con il gol di Gundogan nel primo tempo. Negli ultimi 20 minuti del match a salire in cattedra è il fenomeno Jude Bellingham, che al minuto 68 segna un gran gol dalla distanza trovando l’incrocio dei pali. Nei minuti di recupero fa doppietta, che sfrutta un pallone che arriva dopo il tocco da parte di Luka Modric.