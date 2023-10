José Altafini: “Nel Mio Napoli c’erano due napoletani bravissimi, uno forte mentalmente, l’altro no”

José Altafini, Ha raccontato alcuni aneddoti su Radio Rai.

Nel 1958, quando il Brasile vinse il Mondiale, andammo quattro mesi in ritiro. Ci preparammo benissimo fisicamente, ma soprattutto avevamo uno psicologo che restò con noi per tutto il tempo. In un primo momento ci restammo un po’ male, pensavamo “ma mica siamo scemi…”. L’importanza l’abbiamo capita dopo. Gli allenatori non sono psicologi, né i genitori né i procuratori.

Lo psicologo può indicare all’allenatore chi ha bisogno di qualcosa, chi sta meglio o chi sta peggio. Quando ero al Napoli avevo due compagni, due napoletani, entrambi bravissimi. Solo che uno era forte mentalmente, l’altro no. Uno entrava in campo e se anche lo fischiavano non gliene fregava nulla, l’altro se sbagliava un passaggio non giocava più. Le teste vanno studiate».