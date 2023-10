Ancora una sconfitta per l’Union Berlino di Leonardo Bonucci, che cade nuovamente, a soli 3 giorni dalla sfida con il Napoli. Per i tedeschi la sconfitta è pesante, 3-0 contro lo Stoccarda, che condanna la squadra di Fischer a restare con soli 6 punti in classifica con 2 vittorie e 6 sconfitte. Martedì sera ci sarà la sfida con il Napoli in Champions, dopo una crisi di ben 8 sconfitte di fila tra campionato e Champions.