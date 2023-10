Sportmediaset – Le ultime di formazione di Verona-Napoli. Garcia pensa al cambio modulo

Quale formazione schiererà Rudi Garcia in occasione della partita Verona-Napoli? Stando a quanto riportato da Sportmediaset, l’allenatore starebbe pensando ad un cambio modulo. L’ipotesi è quella di giocare con un super offensivo 4-2-3-1 con Politano, Raspadori e Kvaratskhelia alle spalle di Simeone e Zielinski in mediana al fianco di Lobotka. C’è anche la possibilità di giocare con Jack e Kvara alle spalle della punta. In caso di centrocampo a 3, Jens Cajuste è il favorito per sostituire l’infortunato André-Franck Zambo Anguissa. Infine, Mario Rui potrebbe partire titolare visto il piccolo problema rimediato da Mathias Olivera in Nazionale.